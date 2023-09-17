Гастроэнтеролог развеял миф о вреде углеводов

Миф о вреде углеводов развеял в комментарии «Мосленте» гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он призвал не исключать их из рациона, так как это может привести к проблемам с почками, печенью и когнитивными функциями.

«Наиболее чувствительны к дефициту углеводов нервная и мышечная ткани — основные потребители энергии. Ни женский, ни мужской организм не могут жить без углеводов. Низкоуглеводные диеты показывают себя как опасные для здоровья», — пояснил доктор.

По словам Садыкова, 50-60 процентов дневного рациона человека должны составлять крупы и каши на воде, макароны и хлеб из твердых сортов пшеницы, овощи, ягоды и зелень. Вред организму наносят только быстрые углеводы — сладкие напитки, выпечка, фастфуд и белый рис. Их потребление действительно стоит сократить. При недостатке полезных углеводов возможно возникновение тошноты, сонливости, слабости и повышенного аппетита.

Ранее самые вредные популярные углеводные продукты перечислила эндокринолог Зухра Павлова.