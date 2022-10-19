Раскрыта вредная особенность современного рациона

Вредную особенность современного рациона раскрыл «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, сегодня люди потребляют слишком много глюкозы.

«Активно производить белый сахар стали только с конца XX века. С тех пор потребление его выросло многократно. Человек не приспособлен к такому количеству глюкозы. Поэтому и сталкивается с заболеваниями, ранее неизвестными: эндокринными, метаболическими, расстройствами нервной системы», — раскрыл эксперт вред этого моносахарида.

До начала массового потребления сахара люди питались по-другому. Единственном доступной сладостью, по словам Садыкова, был мед. В зависимости от достатка и места проживания в рационе предков были серый хлеб, цельнозерновая каша, немного молочных продуктов, дичь и рыба.

Ранее полезные привычки предков назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он посоветовал обратить внимание на образ жизни и питание людей в Древней Руси.