Гепатолог назвала вредные для печени продукты

Вредные для печени продукты назвала врач-гепатолог Алла Южнова, ее слова приводит «МедикФорум». Она отметила, что для защиты этого органа необходимо отказаться от употребления фруктовых соков.

Специалист пояснила, что обработанные и жареные продукты, в частности сладости, печенья, газированные напитки и фруктовые соки, увеличивают содержание жира в печени.

Продукты с высоким содержанием соли и жирное переработанное мясо также способствуют появлению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), подчеркнула Южнова.

Ранее нутрициолог Мещерякова предупредила об опасности «алкогольного переедания» в праздники.