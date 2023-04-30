19:22, 30 апреля 2023
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Гепатолог назвала вредные для печени продукты
Гепатолог Южнова призвала отказаться от фруктовых соков в рационе для защиты печени.
Фото: Taylor Grote / Unsplash
Вредные для печени продукты назвала врач-гепатолог Алла Южнова, ее слова приводит «МедикФорум». Она отметила, что для защиты этого органа необходимо отказаться от употребления фруктовых соков.
Специалист пояснила, что обработанные и жареные продукты, в частности сладости, печенья, газированные напитки и фруктовые соки, увеличивают содержание жира в печени.
Продукты с высоким содержанием соли и жирное переработанное мясо также способствуют появлению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), подчеркнула Южнова.
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