Эндокринолог назвала самые вредные для мужского здоровья продукты и напитки

Самые вредные для мужского здоровья продукты и напитки назвала «Мосленте» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Алина Алкашева. На первом месте — соевые продукты, пагубно влияющие на гормональный баланс мужского организма.

«В составе продукта есть изофлавоны. Они относятся к растительным веществам, схожим с женскими гормонами, а это может способствовать образованию жировых отложений по женскому типу», — объяснила она.

Врач предостерегла мужчин от употребления молока и молочных продуктов высокой жирности. Холестерин низкой плотности в них способствует развитию атеросклероза. Эта болезнь может стать причиной нарушения сердечного ритма, инфаркта миокарда и нарушения работы мозга. Кроме того, молочные продукты повышают количество женских половых гормонов и снижают уровень тестостерона.

«Еще это пиво. В состав напитка входит солод, а он содержит фитоэстрогены, повышающие содержание женских половых гормонов в организме мужчин, приводящее к отложению жира по женскому типу и постепенному снижению уровня тестостерона», — сказала эксперт.

Последним вредным напитком для мужчин эндокринолог назвала кофе. Для мужчин его дневная норма составляет 100 миллилитров. Его переизбыток приводит к колебаниям артериального давления, а также к нарушениям работы надпочечников и снижению уровня тестостерона, уточнила Алкашева.

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