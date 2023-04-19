Дерматокосметолог дал рекомендации при появлении вросших волос на теле

Рекомендации при появлении вросших волос на теле дал в интервью «Мосленте» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Он посоветовал сначала распарить кожу, а потом провести домашний химический пилинг или скрабирование.

«Для удаления мертвых клеток рогового слоя можно взять жесткую мочалку или специальную варежку. Удаление мертвых клеток можно осуществлять через день, а кожу после таких процедур следует обрабатывать увлажняющим кремом или лосьоном», — добавил он.

В случае, когда есть воспаление, но нет гнойного пузырька или волос засел глубоко, необходимо провести его механическое удаление. Это можно сделать дома, но лучше прийти на процедуру к специалисту, чтобы избежать осложнений, предупредил доктор.

Хирургический способ удаления вросшего волоска проводится, когда образуется пустула с серозным или гнойным содержимым и с обширным воспалением. После вскрытия гнойника и удаления волоса рана обрабатывается антисептиком.

Кроме того, при систематическом появлении вросших волос на теле можно прибегнуть к фото-, электро- или лазерной эпиляции. Эти процедуры можно пройти у косметолога, однако Ивкин предупредил, что фотоэпиляция не подходит для светлых и седых волос.

Чтобы избежать неприятных последствий, не рекомендуется использовать для удаления вросшего волоса пинцет или иглу без предварительной обработки. Такие манипуляции, по словам специалиста, могут привести к попаданию инфекции и дальнейшему воспалению. По той же причине Ивкин не советует давить волосяную луковицу в том месте, где врастает волос.

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