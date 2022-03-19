Сегодня в 05:19
1 мин.

Вирусолог спрогнозировал срок нового всплеска COVID-19

Люди /
Вирусолог спрогнозировал срок нового всплеска COVID-19
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал срок нового всплеска COVID-19 на территории России. Его предположением поделилось агентство ТАСС.

Увеличение числа заразившихся коронавирусом, по мнению врача, может произойти по окончании лета 2022 года. «Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, а дальше все будет зависеть от мутаций вируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости», — заявил Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что мутации коронавируса непредсказуемы и не зависят от сезонов. В нашей стране успел сформироваться достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая обстановка должна быть стабильной.

Тимаков добавил, что всем желающим вакцинироваться лучше сделать это до наступления жаркого периода, чтобы легче перенести процедуру.

Ранее вирусолог оценил риски роста заболеваемости после отмены масок.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.