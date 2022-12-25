Встреча Ольги Бузовой и Дмитрия Пескова попала на видео

«Наконец лично познакомились», — подписала она публикацию.

На видеозаписи Бузова с Песковым стоят друг напротив друга и держатся за руки. «Вы чудесная, реально», — говорит пресс-секретарь президента певице.

Ранее Бузова осудила распространенную у пользователей интернета предновогоднюю традицию. «Есть желание везде ото всех отписаться до 1 января. Практически каждый нам всем в декабре сообщает, что скоро Новый год и сколько дней до него осталось», — возмутилась знаменитость.