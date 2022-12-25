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11:36, 25 декабря 2022
1 мин.

Встреча Ольги Бузовой и Дмитрия Пескова попала на видео

Встреча Ольги Бузовой и Дмитрия Пескова попала на видео
Кадр: @buzova86

На видео попала первая личная встреча российской телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Роликом артистка поделилась в сторис на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Наконец лично познакомились», — подписала она публикацию.

На видеозаписи Бузова с Песковым стоят друг напротив друга и держатся за руки. «Вы чудесная, реально», — говорит пресс-секретарь президента певице.

Ранее Бузова осудила распространенную у пользователей интернета предновогоднюю традицию. «Есть желание везде ото всех отписаться до 1 января. Практически каждый нам всем в декабре сообщает, что скоро Новый год и сколько дней до него осталось», — возмутилась знаменитость.

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