Стилист дала советы женщинам по выбору купальников

Женщинам с небольшой грудью стилист посоветовала, наоборот, выбирать купальники с верхом в виде треугольников и с тонкими перемычками. Им также можно надевать верх с дополнительным объемом — например, с драпировкой, рюшами, цветами.

Девушек с широкими плечами Жоголева призвала не тратить деньги на бикини с верхом на тонких лямках: чем шире лямки, тем плечи визуально выглядят изящнее. Им также рекомендуется выбирать ассиметричные модели на одно плечо и v-образные с фиксацией на шее, добавила она.

Девушкам с узкими плечами лучше отдавать предпочтение тонким лямкам, открытым плечам и воланам, чтобы визуально скорректировать пропорции.