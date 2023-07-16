Стилист дала советы женщинам по выбору купальников
Стилист порекомендовала обладательницам большой груди купальники с хорошей фиксацией.
Советы женщинам по выбору купальников дала в беседе с «Мослентой» персональный стилист Карина Жоголева.
Обладательницам большой груди стоит отказаться от лифов в форме треугольников и на тонких лямках. Лучше выбирать модели с плотными чашками и косточками, с регулируемыми лямками и хорошей фиксацией. Можно рассмотреть v-образный вырез, модели с застежкой на шее и с влитым верхом (их можно носить без бретелей)
Женщинам с небольшой грудью стилист посоветовала, наоборот, выбирать купальники с верхом в виде треугольников и с тонкими перемычками. Им также можно надевать верх с дополнительным объемом — например, с драпировкой, рюшами, цветами.
Девушек с широкими плечами Жоголева призвала не тратить деньги на бикини с верхом на тонких лямках: чем шире лямки, тем плечи визуально выглядят изящнее. Им также рекомендуется выбирать ассиметричные модели на одно плечо и v-образные с фиксацией на шее, добавила она.
Девушкам с узкими плечами лучше отдавать предпочтение тонким лямкам, открытым плечам и воланам, чтобы визуально скорректировать пропорции.
Обладательницам пышных форм не стоит выбирать купальники меньшего размера, с тонкими перемычками и завязками. Им лучше отдать предпочтение плотному низу на высокой посадке, чтобы скрыть животик, а также обратить внимание на высокую пройму низа купальника и боковые вырезы слитного купальника — они могут хорошо скорректировать фигуру
Женщинам с неярко выраженной талией не подойдут варианты с завязками и поясками на талии. Им нужно присмотреться к раздельным моделям с акцентным верхом и низом (завязки на бедрах, объемные элементы на груди или плечах — например, в виде цветов), можно рассмотреть слитный купальник с вырезами по бокам, что визуально сделает талию более узкой.
«Девушкам с широкими бедрами не следует выбирать трусики в форме шортиков и дополнительные юбочки, пытаясь скрыть объем — визуально это делает еще больший акцент на этой области. Нужны трусики с высокой посадкой или плавки в стиле 60-х (v-образные, завышенные на бедрах)», — рассказала собеседница «Мосленты».
Девушкам с узкими бедрами, наоборот, лучше выбирать модели с шортиками более низкой посадки и с дополнительным объемом в этой области.
Если ноги не очень длинные, то трусики на низкой посадке сделают их визуально еще более короткими. Лучше выбирать плавки с высокой посадкой и более глубокой проймой, добавила эксперт.
Ранее отказаться от некоторых видов купальников посоветовала женщинам персональный стилист Евгения Гудошина.