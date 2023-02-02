Врач дала советы по выбору полезных макарон

Советы по выбору полезных макарон дала в беседе с «Мослентой» врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова. По ее словам, макароны могут быть полезными, если изготовлены из твердых сортов пшеницы.

«Такие макароны содержат сложные углеводы с низким гликемическим индексом. Они медленнее перевариваются, инсулин в кровь поступает постепенно, а не резко, как в случае с обычными макаронами», — отметила Мусичова.

Макароны из твердых сортов пшеницы дают насыщение надолго. Их можно включать в рацион даже людям, страдающим от сахарного диабета, и тем, кто пытается снизить вес, уточнила она.

Еще более полезные макароны — из цельнозерновой муки, при их изготовлении оболочка зерна сохраняется, а с ней и все полезные свойства, и витамины, продолжила врач.

«Сейчас на полках магазинов можно найти макароны с различными добавками — тем же шпинатом или семенами льна, гречихой. Все они делают макароны еще более полезными для нашего здоровья», — заявила Мусичова.

Тем, кто следит за фигурой, сочетать макароны лучше всего с овощами и зеленью, а жирные сливочные соусы и мясные заправки избегать, добавила собеседница «Мосленты».

Ранее о пользе макарон заявил известный врач-кардиолог, врач общей практики, теле- и радиоведущий, общественный деятель и автор книг о здоровье Александр Мясников. По его словам, употребляя макароны в пищу, реально похудеть.