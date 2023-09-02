Москвичам дали рекомендации по выбору путевок осенью

Жители Москвы дали рекомендации по выбору путевок осенью. Директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон в беседе с РИА Новости посоветовал горожанам лететь отдыхать в сентябре в Турцию, так как в это время путевки можно приобрести дешевле.

Специалист подчеркнул, что в октябре стоимость билетов в эту страну значительно возрастет. Также в сентябре дешевле будут полеты в Юго-Восточную Азию, например, в Бангкок в Таиланде или в Хошимин во Вьетнаме.

В Европу дешевле можно будет улететь в октябре, добавил Абрамзон. Так, билет по направлению Москва — Кипр с пересадками обойдется на 10 тысяч дешевле. Рейсы с пересадками в Рим уменьшатся в цене почти на 9000 рублей, в Барселону — на 8000, а в Милан — на 4,9 тысячи рублей.

Ранее москвичам назвали самые дешевые авианаправления в бархатный сезон.