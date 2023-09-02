Россиянам дали рекомендации по выбору первого смартфона для ребенка

Рекомендациями по выбору первого смартфона для ребенка с RT поделился директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков. Он посоветовал россиянам опираться на ряд правил.

Так, по его словам, активному ребенку подойдет смартфон с защитой от воды и пыли. В случае, если ребенок менее активен, то ему подойдет обычный телефон с чехлом и наклеенным на экран защитным стеклом.

Кувиков подчеркнул, что лучше всего выбирать смартфоны на платформе Android, которая является дружественной для России. Также следует обращать внимание на емкость аккумулятора, а не на объем памяти и возможности камеры, как это часто делается.

Ранее были названы способы вычислить слежку через камеру смартфона.