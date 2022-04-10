Назван наиболее выгодный период для отпуска в мае

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, основываясь на результатах исследования, назвали наиболее выгодный период отпуска на майские праздники, пишет РИА Новости.

По их словам, самым выгодным для взятия отпуска является период со 2 по 8 мая. Россиянам пояснили, что 2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, но если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Так, работник может получить за май больше денег, чем если бы работал по общему графику.

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин предупредил, что если отпуск включает нерабочие праздничные дни — 1 или 9 мая, то за них работник не получит оплаты. Также он напомнил, что в мае 2022 года нерабочими являются дни с 1 по 3 мая, и с 7 по 9 мая.

Ранее стало известно расписание выходных и рабочих дней в майские праздники.