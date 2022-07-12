Россияне назвали три главных признака эмоционального выгорания

Три главных симптома эмоционального выгорания на службе назвали россияне в опросе сервиса SuperJob. В топ-3 признаков морального истощения опрошенные включили потерю интереса к работе, хроническую усталость и апатию.

Нежелание работать назвали самым главным признаком эмоционального выгорания 35 процентов респондентов. Еще 29 процентов отдали голос за хроническую усталость и безразличие.

Среди других важных симптомов выгорания опрошенные выделили нервозность, снижение настроения и потерю мотивации. За эти варианты проголосовало 25, девять и восемь процентов соответственно. Менее часто в ответ на вопрос «Какие три главных симптома свидетельствуют об эмоциональном выгорании на работе?» россияне вспоминали депрессию, невнимательность, безынициативность, повышенную тревожность и прокрастинацию.

Еще 16 процентов опрошенных перечислили другие симптомы эмоционального выгорания, среди которых безответственность, нарушение дисциплины, замкнутость и нелюбовь к коллегам. Среди респондентов 19 процентов затруднились ответить, какие признаки свидетельствуют об истощении на работе.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

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