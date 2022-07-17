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Кинолог дал рекомендации по выгулу собак в непогоду

Кинолог дал рекомендации по выгулу собак в непогоду
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рекомендации по выгулу собак в непогоду «Мосленте» дал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он уточнил, что не все питомцы одинаково хорошо переносят непогоду: некоторые боятся грозы, а другие даже могут отказываться выходить на прогулки в дождь.

«В непогоду собаководам следует отменять длительные прогулки, по возможности обеспечивать питомцев специальной одеждой, которая поможет защититься от сильного ветра и дождя», — сказал он.

Если животное боится грозы, кинолог рекомендует ни в коем случае не выводить его на улицу из-за риска сильного стресса. При этом не следует кормить собаку лакомствами чтобы успокоить —так можно закрепить страх. Лучше позволить питомцу спрятаться дома и переждать непогоду. Специальные препараты для снижения уровень стресса можно применять только по назначению ветеринара.

По словам Голубева, из-за разнообразия запахов в дождь собаки часто медлят с выбором места, где можно справить нужду. Поэтому следует уделять прогулке больше времени и ни в коем случае не ругать животное за медлительность.

«После прогулки под дождем тщательно вымойте псу лапы и высушите шерсть хорошо впитывающим влагу полотенцем. Чтобы избежать простуды, убедитесь, что собака не лежит на сквозняке. На место, где обычно отдыхает питомец, постелите любимую лежанку или мягкий коврик», — посоветовал Голубев.

Ранее были названы наиболее популярные у москвичей породы собак. На первом месте оказались померанские шпицы, на втором — йоркширские терьеры, третье место заняли чихуахуа.

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