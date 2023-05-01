11:38, 01 мая 2023
1 мин.
В сети появилось видео последнего выхода Вячеслава Зайцева на публику
Mash разметил видео с последним выходом Вячеслава Зайцева на публику.
Фото: Telegram-канал Mash
Видео с последнего выхода на публику 85-летнего российского и советского модельера Вячеслава Зайцева было размещено в Telegram-канале Mash.
Как утверждает издание, последний выход в свет у кутюрье состоялся 26 апреля 2023 года. Вячеслав Зайцев посетил мероприятие благотворительного фонда «Русский силуэт».
На опубликованных кадрах видно, что знаменитый кутюрье с трудом передвигается с помощью трости.
Ранее стало известно, что модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в одной из московских больниц. Соболезнования родным и близким знаменитого модельера выразила народная артистка России Надежда Бабкина.