В сети появилось видео последнего выхода Вячеслава Зайцева на публику

На опубликованных кадрах видно, что знаменитый кутюрье с трудом передвигается с помощью трости.

Ранее стало известно, что модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в одной из московских больниц. Соболезнования родным и близким знаменитого модельера выразила народная артистка России Надежда Бабкина.