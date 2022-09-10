Стала известна причина уменьшения размера выплат на больничном

Причина уменьшения размера выплат на больничном стала известна «Известиям» в ходе беседы с директором по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлией Саниной.

«По закону трудиться на больничном и принуждать к работе запрещено. Однако отстранять от обязанностей из-за болезни тоже нельзя. В этом случае если работник трудится на больничном, то он должен получить заработную плату за эти дни, но из-за нарушения режима лечения пособие могут снизить», — сказала эксперт.

По ее словам, выплаты не снизятся только, если сотрудник работал дистанционно по договоренности с руководителем, а для этого необходимо оформить заявление в произвольной форме.

Размер больничного пособия зависит от общего стажа за весь период работы и средней зарплаты за последние два года, отметила Санина. При чем все дни, включая выходные и праздники, оплачиваются.

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