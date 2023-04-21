Асмус вышла на красную дорожку в прозрачном платье без белья и попала на видео

«Очень некрасиво. Куда катится мир!», «Могла бы и платье не надевать», «Такое ощущение, что ей самой некомфортно в таком образе», «А что не голой сразу?», «Угомоните кто-нибудь ее!» — возмутились юзеры.

Асмус появилась на кинофестивале в платье нежно-голубого цвета в пол со шлейфом. Верх изделия вместе с рукавами выполнен из практически прозрачного материала.

Ранее фотографии в черном длинном прозрачном платье опубликовала экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Образ артистки восхитил ее подписчиков.