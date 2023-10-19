Москвичи высказались о своих руководителях на работе

Мнение о своих руководителях на работе в опросе, проведенном «Группой Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательским центром Зарплаты.ру высказались жители Москвы. Результаты исследования есть в распоряжении «Мосленты».

Профессиями, где сотрудники чаще всего сталкиваются с агрессией, стали менеджеры по продажам (52 процентов), работники бухгалтерий (29 процентов), сотрудники ресторанов быстрого питания (28 процентов). В топ-пять токсичных сфер вошли ретейл (27 процентов) и журналистика (25 процентов). Реже всего сталкиваются с нездоровыми отношениями на работе IT-специалисты — только два процента считают атмосферу в коллективе недружелюбной.

Выяснилось, что больше половины респондентов (54 процента) уверены, что начнут чувствовать себя лучше лишь после ухода токсичного руководителя из компании. Для каждого третьего частые премии за достижения уравновесили бы плохие отношения с начальством, а четверти респондентов достаточно будет получения управленческих полномочий, чтобы влиять на рабочие процессы.

84 процента москвичей готовы терпеть оскорбительное отношение только за существенное повышение заработной платы. Каждый третий респондент сообщил, что для этого ему нужна прибавка к зарплате от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, четверть опрошенных готовы довольствоваться суммой от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а шесть процентов — хотят ежемесячно получать прибавку не менее 100 тысяч рублей.

Ранее были раскрыты зарплаты на самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве.