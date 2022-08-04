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Юлия Высоцкая призналась в проблемах со здоровьем

Юлия Высоцкая призналась в проблемах со здоровьем
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В проблемах со здоровьем призналась в личном Telegram-канале актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. Известной москвичке пришлось временно изолироваться от общества.

«Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи. Берегите себя!» — написала Высоцкая.

Фолловеры пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Одна из подписчиц рассказала, что тоже неожиданно подхватила вирус и сидит с Высоцкой «в одной лодке».

Ранее Высоцкая дала совет по поиску мотивации при нежелании что-то делать. По мнению телеведущей, необходима непрерывная работа над собой, над своим сознанием.

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