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Москвичам рассказали о любимом напитке Владимира Высоцкого

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Москвичам рассказали о любимом напитке Владимира Высоцкого
Фото: Галина Кмит / РИА Новости

На официальном сайте мэра столицы москвичам рассказали о любимом напитке советского поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого.

В квартире знаменитого артиста на Малой Грузинской улице при его жизни часто собирались гости. Высоцкий не мог представить себе дружеской беседы без крепкого чая. С ароматного напитка начинался каждый его день, подчеркивают на сайте.

Долгие годы Высоцкий коллекционировал все, что связано с культурой чаепития. Знакомые всегда знали, что ему дарить, да и сам певец привозил различные сорта чая из каждого путешествия. У поэта было несколько заварочных чайников, а наиболее интересные упаковки от чая Высоцкий использовал в украшении интерьера кухни.

Осмотреть эти и другие экспонаты можно на онлайн-выставке «Кухня Владимира Высоцкого» Государственного музея Владимира Высоцкого.

Ранее россияне вспомнили любимый сок из СССР.

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