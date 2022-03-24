Ресторатор допустил более высокий ценник у российских аналогов «Макдоналдса»

Бизнесмен, ресторатор, владелец доставки премиальных суши Space Sushi Василий Коржов дал прогноз по появлению российских аналогов американского фастфуда «Макдоналдс». В беседе с «Мослентой» он допустил более высокий ценник в отечественных заведениях общепита.

По мнению Коржова, в стране существуют бренды, которые могут составить конкуренцию ушедшей из России западной сети. «На рынке сейчас большое количество достойных продуктов, более качественных и вкусных. Как сказал (председатель Госдумы) Вячеслав Володин, из "Макдоналдса" можно сделать кафе "У дяди Вани". Я думаю, идея в том, чтобы поменять название и продолжить в том же направлении. Я с ним абсолютно согласен», — предположил он. Коржов не исключил, что цены на отечественный фастфуд могут быть выше, чем на западный, однако отметил, что российские бренды используют более полезные продукты.

«Я считаю, что это крутая возможность для предпринимателей занять позицию в этой нише, зарабатывать и становиться лидерами на рынке. Лично наша компания видит большую перспективу, пополняет штат сотрудников, развивается по всем фронтам, чтобы продолжать радовать постоянных клиентов и привлекать новых», — заключил предприниматель, добавив, что любая сложность может обернуться новой возможностью.

Ранее владелец более десятка московских ресторанов Антон Пинский заявил о замене «Макдоналдса», приостановившего работу в РФ, здоровым фастфудом.