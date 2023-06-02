Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии

Самые высокооплачиваемые вакансии перечислили россиянам специалисты сервиса «Зарплата.ру». На верхней строчке рейтинга —предложение с доходом 1,5 миллиона рублей в месяц, сообщает «Лента.ру».

На ежемесячный доход до 1,5 миллиона рублей может претендовать кандидат на позицию персонального ассистента президента крупной металлургической компании. Он должен будет управлять приемной и работниками — поваром, официантом, гардеробщиком, управляющим домом и стюардессой и составлять график начальника. Соискателю надо быть готовым работать в необычном режиме: четыре рабочих дня с 6:30 до 23:00 с тремя выходными в неделю.

На втором месте в рейтинге оказалась вакансия директора по продажам с оплатой до 600 тысяч рублей. От соискателей требуется опыт работы в нефтегазовых компаниях, а в обязанности входит разработка коммерческой стратегии фирмы и управление ценовой политикой и ассортиментом.

Замыкает тройку лидеров по уровню дохода предложение работы ведущим разработчиком C++ в российской IT-компании, где обещают зарплату до полумиллиона рублей.

Директору по строительству с образованием и стажем от трех лет предлагают оклад в размере 500 тысяч рублей, врачу-косметологу с шестилетним стажем и собственной базой клиентов — от 450 тысяч рублей, управляющему клиники эстетической медицины и пластической хирургии озвучивают доход от 400 тысяч рублей, а эксперту по подбору автомобилей с пробегом — от 300 тысяч рублей.

Ранее популярный стендап-комик раскрыл свой доход в начале карьеры.