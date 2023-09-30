Стало известно о значительном повышении ценника на выступления Игоря Николаева

О значительном повышении ценника на выступления певца Игоря Николаева после его выписки из больницы, куда он попал из-за проблем с сердцем, стало известно Mash.

Издание сообщает, что артист захотел повысить цены сразу на миллион рублей.

Из-за проблем со здоровьем исполнитель решил давать меньше концертов и гастролировать ближе к дому. По словам собеседника из окружения Николаева, он планирует устраивать всего 2-3 выступления в месяц. Гонорар за один концерт составит в среднем четыре миллиона рублей, сообщает Mash.

Ранее сообщалось, что Николаева выписали из больницы. Врачи отмечают, что иммунитет певца ослаблен, поэтому ему предписано не покидать дом без нужды.