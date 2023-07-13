Вывоз боевых советских медалей и орденов пресекли в столичном аэропорту

Таможенники в аэропорту Шереметьево не дали китайцу вывезти боевые советские ордена и медали за границу. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, госнаграды стоимостью 350 тысяч рублей сотрудники аэропорта обнаружили у жителя Китая, который вылетал в Пекин. В ходе досмотра у него было найдено семь орденов Отечественной войны и Красной звезды, а также орденская планка с пятью медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Экспертиза установила, что награды были выпущены более 50 лет назад и относятся к предметам культурных ценностей. За их вывоз в качестве личных вещей необходимо иметь при себе разрешительный документ, также на них необходимо подавать таможенную декларацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде культурных ценностей. Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком от трех до семи лет и штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее подлинную Золотую Звезду Героя Советского Союза не дали вывезти из России.