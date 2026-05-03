Выжившая после ДТП россиянка создала карту доступных для инвалидов мест Москвы

Россиянка Анастасия Анпилогова, выжившая в серьезном ДТП и ставшая после этого инвалидом, стала сооснователем некоммерческого проекта «Точка доступа» — приложения, где отмечены заведения с действительно доступной средой. Их на карте уже более 1800, и каталог адресов пополняется, рассказывает Msk1.

Анпилогова попала в аварию восемь лет назад — в том ДТП не стало ее родных, а сама девушка из-за травмы позвоночника теперь может передвигаться только на коляске. Через пару лет она перебралась в Москву.

На вопрос, как ей живется в столице, когда передвигаться приходится на коляске, она ответила «по-разному». К примеру, в метро не все станции оборудованы лифтами, но есть служба сопровождения, которую можно заказать за 24 часа. «Наземный транспорт в целом удобнее, но водители порой спешат или не совсем уверенно пользуются аппарелью (откидной платформой для плавного заезда колясок). Если в переходе нет пандуса или лифта, путь может стать значительно сложнее, нужно искать обходные пути. Лифты в переходах тоже работают не всегда стабильно, поэтому заранее предсказать маршрут бывает трудно», — поделилась опытом Анастасия.

В старых домах пандусов почти нет, и установить их тоже непросто, в новостройках ситуация лучше. С посещением исторического центра Москвы также есть трудности, так как старинные здания сложно реконструировать, на коляске трудно передвигаться по брусчатке, а улицы сужены из-за открытых веранд, объяснила Анпилогова. Недоступными часто остаются магазины и аптеки, так как на входе может быть ступенька или слишком узкие двери. С театрами, кино, музеями ситуация лучше, во многих продолжают внедрять доступную среду.

Идея проекта «Точка доступа» родилась «из моей боли и боли таких же людей с инвалидностью», отмечает девушка — так как очень сложно найти информацию, куда можно пойти, и не столкнуться при этом с трудностями и препятствиями. В приложении на карте отмечены доступные места для людей с двигательными особенностями. «Вместе с другими ребятами на колясках мы выделили критерии оценки мест: от безбарьерного входа до пандусов, лифтов, парковок и удобного туалета. Карта пополняется при помощи простых пользователей приложения, поэтому нам очень важна поддержка волонтеров», — рассказала собеседница издания. Также там есть раздел с полезной информацией, чтобы человек на коляске знал, как пользоваться, к примеру, метро, как передвигаться по городу, взаимодействовать с государственными сервисами.

