Суд обязал владельца сети суши-баров «ЁбиДоЁби» сменить название

Противоречащим принципам гуманности и морали признал арбитражный суд Красноярского края название российской сети суши-баров «ЁбиДоЁби». Владельца бизнеса обязали сменить название в ближайшие три месяца, сообщает ТАСС.

Суд считает, что такое название может вызывать у людей ассоциацию с бранной ненормативной лексикой. Сообщается, что владелец бизнеса не смог предоставить доказательства, что потребителями это название переводится с японского языка, как «День недели — суббота».

В суд с претензией обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Краснодарскому краю. Ее представители просили обязать ответчика изменить название.

Сооснователь сети Константин Зимен в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что будет обжаловать решение суда и менять название сейчас не собирается. Он пояснил, что компания готова к проведению дополнительных экспертиз.

Ранее рекламу сети ресторанов суши и роллов «ЁбиДоЁби» сочли непристойной и матерной. Владелец сети заявлял, что в переводе с японского «ЁбиДоЁби» означает выражение «День недели — суббота».