Борющийся с тяжелым заболеванием Юдашкин впервые за долгое время вышел в свет

Борющийся с тяжелым заболеванием дизайнер Валентин Юдашкин впервые за долгое время вышел в свет. Вместе со своей женой Мариной Юдашкиной он посетил спектакль режиссера Владимира Машкова «Схватка» в Московском театре Олега Табакова. Фотографию с мероприятия супруга кутюрье опубликовала в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На снимке Юдашкин одет в классические брюки, белую футболку и кардиган зеленого цвета. Он выглядит заметно похудевшим. В комментариях пользователи сети оставили множество комплиментов паре и пожелали дизайнеру скорейшего выздоровления.

Уже более пяти лет 58-летний Юдашкин борется с онкологией. На протяжении всего этого времени он не прекращал заниматься работой, однако на публике практически не появлялся. На данный момент заболевание находится в стадии ремиссии.

Ранее известный актер сообщил о серьезном заболевании. У звезды сериалов «Высший пилотаж» и «В круге первом» Сергея Карякина диагностировали рак языка.