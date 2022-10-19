Юлия Савичева раскрыла секрет счастливого брака

Секрет счастливого брака раскрыла в беседе с Тeleprogramma.pro певица Юлия Савичева.

«Для меня любовь — это самое главное. Она вылечит и спасет. Я действительно верю в судьбу, в то, что каждый найдет своего человека. Не нужно усиленно искать, главное — не закрываться от настоящих чувств, быть самим собой, и тогда сердце подскажет. Многие боятся настоящих эмоций и не чувствуют людей, которые рядом. Я в свое время почувствовала, что Аршинов — мой человек, у него красивые душа и сердце», — сказала знаменитость.

По словам Савичевой, в каждой ее песне заложено, что люди вместе преодолеют все препятствия, если по-настоящему любят.

«Парам надо поверить в настоящую любовь, уважать и беречь друг друга. И тогда все обязательно будет хорошо!» — заявила она.

Ранее священник назвал главные разрушающие брак факторы. Он сравнил супругов с канатоходцами, сохраняющими равновесие.