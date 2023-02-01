Известная юмористка высказалась о российских женщинах

Об отличительной особенности россиянок в интервью «Газете.Ru» высказалась известная российская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» и юмористка Марина Федункив. По ее словам, девиз русских женщин «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

«Русские женщины привыкли сами решать все проблемы. Я и сама была такой до знакомства со своим нынешним мужем», — поделилась она мнением.

Артистка считает, что россиянки редко кому-то доверяют, потому что русские мужчины чаще всего избалованы, и женщине все приходится делать самой.

«И в этой вечной схватке с обстоятельствами у нас нет времени на самое главное — свою жизнь», — поделилась юмористка, отметив, что современные женщины начинают бороться с этими стереотипами и позволяют мужчинам помогать им решать проблемы.

Ранее о менталитете русских женщин высказалась певица Перукуа, несколько лет назад переехавшая в Москву из родной Австралии. По ее мнению, главная проблема россиянок в том, что они хотят быть идеальными и не осознают, насколько на самом деле прекрасны.