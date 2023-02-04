Стало известно о поведении и планах на жизнь рэпера Yung Trappa накануне смерти
О поведении и планах на жизнь молодого популярного хип-хоп-исполнителя Yung Trappa накануне смерти стало известно «Мосленте». Об этом рассказал тату-мастер Владимир Ермак, на сеансе у которого исполнитель был около недели назад.
«Жить он планировал точно, он же женился месяц назад. Рассказывал о планах на будущее, слушали с ним вместе новые, еще не вышедшие треки. Планировали встретиться с ним снова, уже в клубе на его сольном концерте, который должен был скоро быть. Вел себя, как обычно», — поделился Ермак.
По его словам, рэпер набил себе сразу несколько тату: YT (Yung Trappa) — тату над глазом, под глазом TS и на руке набил слово Family в честь рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов).
Тату-мастер добавил, что у артиста была сильная наркотическая зависимость, но умирать он не планировал. «Когда человек умирает от передозировки, он чувствует себя хорошо. Такое бывает, жизнь такова», — поделился Ермак.
Ранее 3 февраля стало известно, что 27-летний российский исполнитель Владислав Ширяев, более известный как Yung Trappa, скончался в Санкт-Петербурге от остановки сердца. Он находился дома в кругу близких. По данным ряда СМИ, у Ширяева была передозировка наркотиками.