Стало известно о поведении и планах на жизнь рэпера Yung Trappa накануне смерти

О поведении и планах на жизнь молодого популярного хип-хоп-исполнителя Yung Trappa накануне смерти стало известно «Мосленте». Об этом рассказал тату-мастер Владимир Ермак, на сеансе у которого исполнитель был около недели назад.

«Жить он планировал точно, он же женился месяц назад. Рассказывал о планах на будущее, слушали с ним вместе новые, еще не вышедшие треки. Планировали встретиться с ним снова, уже в клубе на его сольном концерте, который должен был скоро быть. Вел себя, как обычно», — поделился Ермак.

По его словам, рэпер набил себе сразу несколько тату: YT (Yung Trappa) — тату над глазом, под глазом TS и на руке набил слово Family в честь рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов).