Юрий Лоза признался в нелюбви к популярной поп-группе

В нелюбви к популярной британско-австралийской поп-группе Bee Gees на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» признался певец Юрий Лоза. Артист посмотрел снятый в 2020 году фильм «История группы Bee Gees: Как собрать разбитое сердце» и решил поделиться впечатлениями с подписчиками.

«Хорошее кино. Познавательное и поучительное. Но эта команда никогда не была в числе моих любимых, и я даже не могу сформулировать, почему. Что-то на уровне ощущений. Просто не моя, и все», — написал Лоза.

Популярный автор-исполнитель подчеркнул, что признает самобытность, заслуги перед мировой поп-культурой и профессионализм Bee Gees, но полюбить творчество коллектива — выше его сил.

«Титры в конце фильма поведали нам, что братья Гибб (участники Bee Gees — прим. "Мосленты") написали за свою карьеру тысячу песен, двадцать из которых вошли в хит-парады и стали очень популярными. Если честно, цифра 1000 меня ошарашила! В мире около тридцати тем, которые могут стать основой художественного произведения, а для песен подходят и того меньше. О чем же они пели всю жизнь?» — задался вопросом Лоза.

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