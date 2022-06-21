Юрий Лоза обвинил ученых в корпоративном заговоре

Популярный певец Юрий Лоза на своей странице «ВКонтакте» предположил, что в сообществе ученых существует корпоративный заговор. Он обвинил деятелей науки в предвзятости по отношению к альтернативным мнениям.

«Для того, чтобы человека признали ученым, он должен опубликовать несколько трудов, которые одобрят другие ученые, уже застолбившие ранее право допускать кого-то до кормушки. Как правило, все они входят в сообщества, выработавшие свод правил и принявшие какие-либо доктрины, которых корпоративно придерживаются. Если новичок публикует работы, идущие вразрез с мнением или версиями сообщества, он объявляется шарлатаном, мракобесом, сумасшедшим и далее по списку», — рассказал о своей теории Лоза. Он заявил, что даже полностью аргументированная позиция, не удовлетворяющая именитых ученых, объявляется «ересью».

По мнению певца, ученые, имеющие альтернативное мнение по каким-либо вопросам, не высказывают его из-за страха потерять звание, гранты и заграничные поездки. «Именно поэтому, когда мне говорят, что надо читать опусы тех или иных ученых, я соглашаюсь и знакомлюсь, но оставляю за собой право игнорировать их доводы, если они не соответствуют статистике, логике или здравому смыслу», — сообщил Лоза.

Некоторые фолловеры согласились с такой позицией. Кто-то заявил, что научные исследования часто подгоняются под уже выработанные и принятые критерии. Особенно часто, по мнению одной из пользовательниц, подтасовкой фактов занимаются историки. «В процессе развития науки были выработаны критерии научной методологии, и именно соответствие этим критериям определяет научность или ненаучность той или иной работы или теории, а не консилиум условных ученых. Под научную методологию "подогнать" ничего нельзя», — возразил другой комментатор.

Ранее Лоза нашел аргументы в защиту теории плоской Земли. Певец призвал подписчиков не доверять ничем не обоснованным «придумкам».