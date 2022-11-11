Люди
18:42, 11 ноября 2022
1 мин.

Юрий Лоза высказался о возвращении в Россию Валерия Меладзе

Юрий Лоза высказался о возвращении в Россию Валерия Меладзе
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О возвращении в Россию певца Валерия Меладзе высказался композитор и исполнитель Юрий Лоза. В беседе с РИА ФАН он назвал это ожидаемым.

«Я сказал, что приедет и будет работать. Куда он денется? Организаторы не хотят, чтобы срывались концерты», — заявил Лоза.

Ранее Меладзе заметили выступающим в Москве. Ролик с поющим на сцене исполнителем выложили в сети. До этого в СМИ публиковалась информация об отъезде поп-певца из России.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.