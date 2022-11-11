Юрий Лоза высказался о возвращении в Россию Валерия Меладзе

О возвращении в Россию певца Валерия Меладзе высказался композитор и исполнитель Юрий Лоза. В беседе с РИА ФАН он назвал это ожидаемым.

«Я сказал, что приедет и будет работать. Куда он денется? Организаторы не хотят, чтобы срывались концерты», — заявил Лоза.

Ранее Меладзе заметили выступающим в Москве. Ролик с поющим на сцене исполнителем выложили в сети. До этого в СМИ публиковалась информация об отъезде поп-певца из России.