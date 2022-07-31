Юрий Лоза раскритиковал популярное музыкальное телешоу

Популярное музыкальное телешоу «Маска» раскритиковал на своей странице «ВКонтакте» певец Юрий Лоза. Он отметил, что высокий рейтинг этой передачи является для него «одной из самых больших загадок».

В программе «Маска» знаменитости выступают перед жюри и зрителями в необычных костюмах, скрывая свою личность. Вне выступлений участники говорят через искаженный фильтр голоса. Личность звезд раскрывается только во время их последних выступлений.

Лоза указал на ряд недостатков подобной идеи. «Я уже писал, что человек, который потеет в костюме ростовой куклы, не поет. Конструктивные особенности динамического микрофона таковы, что он хорошо работает, когда произносящий звуки практически касается его губами. Маска такой возможности не дает», — пояснил исполнитель. По его словам, «ряженые» участники шоу поют на сцене под фонограмму и члены жюри в курсе об этом.

«Я бы если и присуждал призы, то только дизайнерам этих карнавальных костюмов, потому что в данном шоу лишь они занимаются реальным делом», — заключил певец.

Ранее Лоза раскритиковал вопросы популярной интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?». Он назвал их нелогичными.