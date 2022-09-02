Литературовед вспомнил любимую забаву советских мальчиков

О любимой забаве советских мальчиков рассказал в интервью «Москвич Mag» переводчик и главный редактор «Иностранной литературы» Александр Ливергант. Он вспомнил о детстве на Извозной улице, недалеко от железнодорожных путей рядом с современным Кутузовским проспектом.

«Мы бегали туда и подкладывали гвозди на рельсы, но это было совершенно необязательно, ведь у нас был трамвай, который ходил по нашей же улице: когда из-под колес вылетали искры, мы пребывали в полном восторге. Смотреть, как плющатся гвозди, было необычайно увлекательным приключением», — поделился он.

Ранее россияне обсудили популярную в СССР детскую игру «Кораблики». Пользователей сети натолкнула на воспоминания фотография школьников, пускающих игрушечное судно по весеннему ручью.