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Литературовед вспомнил любимую забаву советских мальчиков

Литературовед вспомнил любимую забаву советских мальчиков
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

О любимой забаве советских мальчиков рассказал в интервью «Москвич Mag» переводчик и главный редактор «Иностранной литературы» Александр Ливергант. Он вспомнил о детстве на Извозной улице, недалеко от железнодорожных путей рядом с современным Кутузовским проспектом.

«Мы бегали туда и подкладывали гвозди на рельсы, но это было совершенно необязательно, ведь у нас был трамвай, который ходил по нашей же улице: когда из-под колес вылетали искры, мы пребывали в полном восторге. Смотреть, как плющатся гвозди, было необычайно увлекательным приключением», — поделился он.

Ранее россияне обсудили популярную в СССР детскую игру «Кораблики». Пользователей сети натолкнула на воспоминания фотография школьников, пускающих игрушечное судно по весеннему ручью.

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