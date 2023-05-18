Кардиолог развеяла популярные заблуждения о гипертонии

Популярные заблуждения о гипертонии — стойком повышении артериального давления — развеяла заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия. Она заявила о возможности бессимптомного протекания заболевания.

Многие уверены: если они чувствуют себя хорошо, значит, гипертонии у них нет. Но это не так. Болезнь не просто так называют «тихим убийцей» — она может долгое время никак себя не проявлять, а потом у человека внезапно случится инсульт или сердечный приступ, рассказала кардиолог. По ее словам, о болезни не знает каждый шестой с этой патологией.

Не правы и те, кто считает, что гипертония — это болезнь стариков. «Да, риск заболеть увеличивается с возрастом, но это состояние может развиться и у детей. Единственный способ знать, есть ли у вас высокое кровяное давление, — регулярно его проверять», — сказала Соселия.

Кардиолог настоятельно порекомендовала не прекращать лечение гипертонии, если артериальное давление нормализовалось. Многие живут с этим заболеванием всю жизнь: все будет хорошо, если держать давление под контролем, объяснила она.

Ранее поправки в популярную «диету против гипертонии» внесла врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В частности, она посоветовала включать в перекусы белок.