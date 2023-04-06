В Москве первоклассникам упростили зачисление в школу

Московским первоклассникам упростили зачисление в школу. С 1 апреля родители и представители ребенка могут подать все документы в электронном формате дистанционно, прикрепив скан-копии к электронному заявлению, рассказали «Мослента» в столичном правительстве.

Для подачи документов больше не надо лично посещать образовательное учреждение, пояснила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, упрощение системы подачи документов на поступление ребенка в школу позволит людям экономить свое время и заниматься подачей документов из любой точки страны и в любое удобное время. Для этого необходимо лишь иметь полную учетную запись портала mos.ru.

Ракова уточнила, что для заполнения электронного заявления нужны отсканированные копии документа, удостоверяющего личность родителя или представителя ребенка, свидетельства о рождении ребенка, скан документа, подтверждающего его регистрацию в Москве. Кроме того, нужен скан подтверждающего льготу и подтверждающего установление опеки или попечительства документа (для опекунов и попечителей).

Для подачи документов на портале mos.ru нужно выбрать раздел «Образование», далее раздел «Школа» и «Запись в первый класс».

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