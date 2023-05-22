В Москве поймали участника похищения жены бывшего командующего ВДВ России

В Москве задержали предполагаемого участника похищения жены бывшего первого заместителя министра обороны РФ, экс-командующего ВДВ России генерал-полковника Александра Колмакова, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, по подозрению в участии в преступлении задержан 24-летний уроженец Таджикистана. По предварительным данным, он может быть причастен к пропаже Тамары Колмаковой, которое произошло 10 мая.

Сообщается, что женщине позвонили неизвестные и под разными предлогами убедили ее уехать в Подмосковье. При этом у самого военного стали требовать выкуп за ее освобождение в миллион рублей. Позднее оперативники нашли потерпевшую в арендованной квартире.

Ранее стало известно, что генерал согласился на условия злоумышленников и сразу же обратился в полицию.