В Москве задержали организатора массовых нападений иностранцев на горожан

В столице полицейские при поддержке спецназа задержали организатора массовых нападений подростков-иностранцев на москвичей, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

Сейчас задержанного допрашивают и проводят с ним другие следственные мероприятия. Ведомство будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Нападения групп молодых выходцев из Средней Азии на горожан начались в прошлом и продолжились в этом году. Агрессоры выбирали для этого людные места, снимали избиение людей на видео и выкладывали в сеть. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам организованной группой». При его расследовании ранее были задержаны и арестованы 5 человек в возрасте от 16 лет до 21 года.

Ранее массовую драку антифашистов и скинхедов пресекли в Москве.