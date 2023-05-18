Троих похитителей человека для вымогательства задержали в Москве

Троих мужчин задержали за похищение человека и вымогательства у него крупной суммы в Москве, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, 13 мая в центре столицы на Большой Ордынке несколько человек насильно посадили человека в автомобиль и увезли в частный дом в подмосковном Видном. Там его удерживали два дня и требовали вернуть им долг в 400 тысяч рублей.

Когда преступники поехали с потерпевшим в ломбард, чтобы сдать его вещи и получить за это деньги, мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию. Задержанных обвинили в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору и вымогательстве в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что преступная группа блогеров вымогала у людей деньги под угрозой размещения компромата на них в сети.