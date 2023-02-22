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17:40, 22 февраля 2023
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Задержан подозреваемый в поджоге отеля в центре Москвы с гибелью семи человек

Задержан подозреваемый в поджоге отеля в центре Москвы с гибелью семи человек
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге общежития-отеля на Международной улице в центре столицы, в результате которого погибли семь человек, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска задержан уроженец Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что вечером 21 февраля неизвестный устроил поджог на пятом этаже здания в центре Москвы. При пожаре погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 15 человек пострадали. Следствие квалифицировало это как массовое убийство.

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