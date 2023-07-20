В Москве следователи начали проверку по факту жесткого задержания мигрантов

Следователи начали проверку после жесткого задержания правоохранителями мигрантов у школы на западе Москвы, сообщает Baza. Ситуация, произошедшая на территории образовательного учреждения № 384 в Можайском районе, попала на видео и заинтересовала СК.

Задержание происходило еще в конце мая текущего года во время футбольного матча. Приехавшие на место сотрудники силовых ведомств положили несколько десятков приезжих граждан лицом в землю, после чего отвезли всех в отдел для установления личностей, напоминает канал.

После того, как видео появилось в сети, на действия силовиков пожаловались. Заявитель считает, что их поведение было слишком жестким. Он указал, что задержанных били ногами, пишет Baza.

Ранее на футбольном поле в Москве произошло массовое задержание игроков. Сообщалось, что мужчины регулярно занимали стадион на целый день и не пускали туда других желающих, чем вызвали недовольство местных жителей.