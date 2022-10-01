Названы способы победить заедание стресса

Способы победить заедание стресса назвала в личном Telegram-канале врач-терапевт, нефролог, диетолог, автор книг о здоровье Регина Ахуньянова.

«Важно понять, что реально острый стресс не заедают, во время него наблюдается полное отсутствие аппетита. Все, что происходит от легкого расстройства, грусти, тоски и скуки — это обычная пищевая зависимость или компульсивное переедание», — заявила специалист. От осознания этого факта, по ее мнению, уходит состояние «я маленькая жертва, мне нужен пирожок», и приходит понимание, что нужно найти способ поднять настроение — например, заняться спортом или встретиться с близкими.

«Если нас расстроили, нам нужен гормон удовольствия — дофамин. Дофамин — это секс, игры, хобби, новый круг общения. Мозг не шоколадку хочет, а эмоций, поэтому даем ему их, трижды в неделю минимум», — порекомендовала Ахуньянова. Не случайно, как только человек начинает жить по принципу «дом-работа», он сразу набирает вес, обратила внимание она.

Еще один метод борьбы — поесть здоровую пищу. «Во-первых, много точно не съедите. Во-вторых, придет насыщение, поднимется настроение», — объяснила диетолог. Она подчеркнула: важно не забывать, что жизнь продолжается, поэтому надо идти к своим целям, не добавлять себе проблем, а тренировать стрессоустойчивость и весь организм.

«Если у вас легкой или средней интенсивности стресс, пусть в голове крутится мысль, что "приятнее плакать в Mercedes", то есть лучше в здоровом теле переживать сложности. Переключайтесь на режимное питание и спорт, это снижает тревогу», — посоветовала врач.

Ахуньянова уверена: при действительно острой стрессовой ситуации вопросы еды человека точно не будут волновать. В этом случае она советует не стесняться просить поддержки у близких людей.

Ранее Ахуньянова развеяла миф о ненатуральности магазинной еды. Доктор объяснила, что купленные в супермаркете продукты содержат все необходимые витамины.