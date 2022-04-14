Названы популярные заграничные направления для путешествий на майские праздники

Популярные заграничные направления для путешествий на майские праздники назвали в пресс-службе сервиса «Туту.ру». Мнением специалистов поделилось агентство РИА Новости.

Согласно полученным данным, абсолютным лидером среди выбранных россиянами стран является Узбекистан — его в начале мая посетят 20 процентов туристов из числа отдавших предпочтение отдыху за рубежом. Второе место занимает Турция — билеты в этом направлении забронировали 11,3 процента путешественников. Замыкает тройку востребованных у туристов государств Армения.

В десятку самых популярных у россиян стран для отдыха в мае также вошли Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Израиль, Азербайджан и Греция, отметили в пресс-службе сервиса.

В «Туту.ру» уточнили, что 89 процентов россиян от общего количества все же отдали предпочтение внутреннему туризму. «Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет», — процитировало агентство экспертов.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом в одной из пляжных стран. Туроператоры зафиксировали активный спрос на путевки в Турцию.