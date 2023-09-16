17:31, 16 сентября 2023
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Сотрудник столичного МЧС начал подрабатывать закладчиком и попался полицейским
Сотрудника МЧС задержали в Москве со свертками наркотиков.
Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com
Сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве решил подработать закладчиком, сообщает издание Baza.
По имеющейся информации, инженера кризисного центра задержали с поличным, при себе у него было 24 свертка с запрещенным веществом. В настоящий момент задержанного отправили под домашний арест.
Ранее заслуженную артистку России Рамилю Искандер заподозрили в торговле наркотиками.