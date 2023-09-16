Сотрудник столичного МЧС начал подрабатывать закладчиком и попался полицейским

Сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве решил подработать закладчиком, сообщает издание Baza.

По имеющейся информации, инженера кризисного центра задержали с поличным, при себе у него было 24 свертка с запрещенным веществом. В настоящий момент задержанного отправили под домашний арест.

Ранее заслуженную артистку России Рамилю Искандер заподозрили в торговле наркотиками.