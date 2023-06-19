Россиянка попросила закрасить граффити в подъезде и возмутила соседей

Жительница дома 40 по Юбилейному проспекту в подмосковных Химках попросила закрасить граффити в ее подъезде, чем возмутила соседей. Обсуждения разгорелись в комментариях под публикацией в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

Женщина указала, что рисунок был сделан по заказу бывшего жильца для его жены, но сейчас семья уже съехала из дома. Из-за этого, по мнению россиянки, граффити потеряло свой смысл и его нужно убрать. «УК судя по всему не хочет его закрашивать и обманывает в своих отчетах. Просьба закрасить», — написала женщина.

На одном из этажей подъезда красуется изображение двух кошек из мультфильма «Коты аристократы», сидящих на дымовой трубе. «С днем рождения! Мы тебя любим. Каждый хочет быть котом», — написано на стене.

«Ну просто она хотела, чтобы это было ей, а тут жене», «Это насколько ж скучная жизнь должна быть, чтобы докапываться до симпатичного граффити в подъезде?», «А обшарпанный косяк и перила, что на фото видно, ее не смущают? Милый рисунок, позитивный, поднимает настроение», «Вот так выглядит зависть людей», — прокомментировали публикацию юзеры.

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