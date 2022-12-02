Люди
10:10, 02 декабря 2022
1 мин.

Россияне отреагировали на закрытие последнего магазина H&M в Москве

Россияне отреагировали на закрытие последнего магазина H&M в Москве
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Жители страны отреагировали на закрытие последнего работающего магазина сети H&M в Москве в комментариях под прощальной видеозаписью сотрудников, опубликованной в Telegram-канале «Новости Москвы». Мнение пользователей сети разделились: кто-то оказался рад этому, но нашлись и те, кого новость об окончательном уходе компании расстроила.

«Грустно что-то стало», «Обидно, конечно. Но одежды там нормальной не было», «Жалко только рабочие места, шмотки там такое себе», «Одежда для фриков», «Никогда там вещи не покупала, страдать не буду», — прокомментировали подписчики канала закрытие H&M.

Многие юзеры выразили обеспокоенность за людей, оставшихся без работы. По их мнению, уволенным сотрудникам магазина сейчас будет сложно найти новую работу. Кроме того, некоторые россияне предположили, что компания вскоре вновь вернется в страну.

Ранее на видео попала обстановка у магазина H&M, работающего последний день в центре Москвы перед полным закрытием всех точек в России.

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