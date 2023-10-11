Мужчина закурил сигарету в вагоне московского метро и попал на видео

«А почему снимают и не делают замечание?», «У себя дома также курит, видно», «По видео его легко найти и оштрафовать», «Пожарные датчики сработают и из-за такого индивидуума всех пассажиров потом надо высаживать», — прокомментировали юзеры.

На кадрах мужчина в наушниках сидит на кресле и смотрит в телефон. В этот момент он курит сигарету. В вагоне кроме него есть и другие пассажиры.

Ранее пассажир московского метро пробрался в тоннель для перекура и был арестован.