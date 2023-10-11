01:19, 11 октября 2023
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Мужчина закурил сигарету в вагоне московского метро и попал на видео
Пользователи сети осудили закурившего сигарету в московском метро мужчину.
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Мужчину, закурившего сигарету прямо в вагоне поезда московского метро, осудили пользователи сети. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».
«А почему снимают и не делают замечание?», «У себя дома также курит, видно», «По видео его легко найти и оштрафовать», «Пожарные датчики сработают и из-за такого индивидуума всех пассажиров потом надо высаживать», — прокомментировали юзеры.
На кадрах мужчина в наушниках сидит на кресле и смотрит в телефон. В этот момент он курит сигарету. В вагоне кроме него есть и другие пассажиры.
Ранее пассажир московского метро пробрался в тоннель для перекура и был арестован.