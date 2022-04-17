Закурившая в вагоне МЦК женщина попала на видео и разозлила сеть
Очевидцы сняли на видео закурившую прямо в вагоне МЦК женщину. Ролик опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».
Женщина, попавшая на видео, сидит в кресле рядом с другими пассажирами, курит сигарету и стряхивая пепел на пол. Некоторых пользователей сети разозлила не только она, но и автор ролика. По мнению юзеров, вместо съемок пассажирам нужно было потребовать от женщины прекратить курение. Россияне также предположили, что пассажирка могла быть пьяна.
«Как бы даже в относительно приватном каршеринге нельзя курить, а тут МЦК», «Я поражаюсь, почему сидят люди? Если я бы такое увидел, то как минимум постарался бы разобраться», «Там ходит охрана. Можно было нажать на кнопку и сообщить об этом. Ее бы уже ждали на следующей станции полицейские», — прокомментировали подписчики сообщества.
Ранее рассказывалось, как мужчина попал на видео, закурив в вагоне московского метро. Многие осудили россиянина за такое поведение.