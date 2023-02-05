Диетолог назвал три способа замедлить старение

Три способа замедлить старение назвал «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, что за возрастные изменения в организме отвечает процесс, называемый гликацией.

«Это достаточно узкий термин, обозначающий разрушение молекул белка молекулами сахара. При этом простые сахара попадают в кровоток, насаживаются на молекулы белка, в первую очередь — коллагена и эластина, отвечающих за молодость кожи и целостность сосудов, и образуют поперечные сшивки», — объяснил Садыков.

Чем выше у человека уровень гликации, тем быстрее стареет его кожа. Кроме того, при указанном процессе формируется атеросклероз и развивается инсулинорезистентность.

Чтобы замедлить возрастные изменения, нужно сократить в рационе количество простых углеводов, подчеркнул Садыков. Кроме того, не рекомендуется в большом количестве есть жареное мясо и яйца, употреблять сливочное масло, маргарин и майонез. Не стоит также забывать про физическую нагрузку и стабилизацию веса.

До этого причину раннего старения раскрыл известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он также подтвердил, что конечные продукты гликирования в большом количестве приводят к потере эластичности кожи.